براغ أكثر دفئاً في 2018 مقارنة بالمعدلات المتوسطة منذ قرنين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

اجتاحت موجات الحر مدينة براغ خلال عام 2018، إذ سجلت ارتفاعاً بأكثر من 3,2 درجات مقارنة بالمعدل المتوسط للحرارة السنوية لقرنين، حسب سجل الأحوال الجوية

واعتمد هذا السجل اليومي في العام 1775 في مرصد للأحوال الجوية يقع في برج مدرسة بكليمنتينوم في قلب براغ القديمة.

وأوضح المعهد التشيكي للأرصاد الجوية في بيان بأن متوسط الحرارة السنوية في براغ-كليمنتينوم في عام 2018 بلغ 12,8 درجة أي أكثر بـ 3,2 درجات مقارنة بمعدل السنوات منذ 1775 وحتى2014.

وأوضح المعهد أن هذه الحرارة أعلى بكثير من المعدل الطبيعي، وكان المعدل السنوي القياسي السابق وهو 12,5 درجة مئوية سجل في العاصمة التشيكية في 2014 و2015.

وقد سجلت براغ معدل حرارة صيفية قياسية لم تشهده منذ العام 1775 مع 22,7 درجة مئوية في صيف 2018 على ما أكد المصدر نفسه.