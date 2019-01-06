أول كسوف شمسي جزئي في اليابان خلال 2019

الشارقة 24 - د ب أ:

شهدت اليابان صباح الأحد أول كسوف شمسي جزئي خلال عام 2019.

ويشار إلى أن هذا أول كسوف تشهده طوكيو منذ 3 أعوام.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، "إن إتش كي"، أن القمر حجب بصورة جزئية الشمس صباح اليوم.

وقد حجب القمر نحو 40 %، من الشمس في مدينة "سابورو"، بشمال اليابان، في حين حجب نحو 30% فقط من الشمس في "طوكيو".

وتجمع المواطنين لمشاهدة هذه الظاهرة بعدما ارتدوا نظارات لحماية العينين.

كما صرحت الهيئة العامة للرصد الفلكي، أن مواطني اليابان سوف يتمكنون من رؤية كسوف شمسي جزئي آخر مجدداً في 26 من ديسمبر المقبل.