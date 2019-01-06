قناديل "بلو بوتول" الزائرة تغلق شواطئ شرق أستراليا

الشارقة 24 - د ب أ:

أغلقت السلطات الأسترالية عدة شواطئ في "كوينزلاند"، تشمل المقصد السياحي الشهير "كولانجاتا"، الأحد، وذلك عقب أن قام المنقذون بعلاج 476 لدغة لقنديل البحر من نوع "بلو بوتول" في ساحل "جولد" بالولاية، و461 لدغة في ساحل "صن شاين" خلال يوم واحد.

وكتبت إدارة إنقاذ الحياة في "كوينزلاند" على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن الأحوال الجوية والرياح القوية غير المعتادة تسببت في اقتراب قناديل البحر من الشاطئ، وفي حال التعرض للدغة قنديل البحر، أزل اللدغة، وقم بالاستحمام بماء ساخن، ثم ضع الثلج.

ويشار إلى أن قناديل "بلو بوتول" تعد زائراً معتاداً لشواطئ شرق استراليا خلال الصيف، إذ لا تعد لدغتها مميتة معظم الوقت، ولكنها تسبب ألماً شديداً.

وأفادت إدارة إنقاذ الحياة، بأن خفر السواحل والمنقذين قاموا بعلاج أكثر من 13 ألف لدغة، في أنحاء الولاية خلال الأسبوع الماضي.