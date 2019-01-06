126قتيلاً حصيلة العاصفة في الفلبين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قضى ما لا يقل عن 126 شخصاً في العاصفة التي اجتاحت وسط الفلبين في نهاية ديسمبر، معظمهم في انزلاقات تربة.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الطبيعية، إدغار بوساداس إنه خلال يومين فقط تساقط ما يعادل أكثر من شهر من الأمطار على منطقة بيكول جراء العاصفة أوسمان.

وأضاف أن عمليات البحث تتواصل، لكن الوحول وعدم ثبات التربة تشكل تحدياً، مشيراً إلى أن 26 شخصاً في عداد المفقودين.

وأدت العاصفة إلى نزوح أكثر من 152 ألف شخص، فيما أصيب 75 على الأقل بجروح.

ويضرب الفلبين سنوياً ما معدله 20 إعصاراً وعاصفة، تودي بحياة مئات الأشخاص، وأعنف تلك العواصف القوية كان الإعصار هايان الذي أودى بأكثر من 7360 شخصاً بين قتيل ومفقود في أنحاء الفلبين عام 2013.