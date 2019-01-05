استخدام المبيدات في زراعة الكوكا يشكل خطراً على النحل البوليفي

الشارقة 24 - أ ف ب:

مع قناع على الوجه وآلة رشّ على الظهر، يرشّ مزارع أوراق الكوكا ايخالتو ماماني بالمبيدات حقوله في منطقة نور يونغاس في بوليفيا، حيث يهدد توسع هذه الزراعة البيئة المحلية، خصوصاً النحل.

ويملك هذا المزارع قطع أرض تنتشر في أرجاء مختلفة من الغابة الاستوائية على علو 1500 متر، وهو يقر بالأضرار التي تلحقها مزروعاته بالطبيعة، لكنه يؤكد أن البدائل الأخرى معدومة.

ويعترف ايخالتو بأن كثيرين من بين منتجي الكوكا يدركون بأنهم يلحقون ضرراً بالبيئة مع هذه المنتجات الكيميائية، لكن لا بديل لأن زراعة الكوكا توفر قوت العيش.

وفي هذه المنطقة الجبلية في شرق البلاد على بعد نحوخمسين كيلومتراً إلى الشمال الغربي من العاصمة لاباز، يسمح القانون بإنتاج الكوكا، وتباع أوراق هذا النبات لاستخدامات تقليدية مثل المضغ وتحضير الشاي، وإقامة المراسم التقليدية.

ويندد مربي النحل في شمال العاصمة رينيه فيكا باستخدام مزارعي الكوكا مبيدات كيميائية على نحو واسع ومكثف، ما يلحق أذى مباشراً بصحة النحل.

ويدق ميغيل ليماكي الأخصائي في علم الحشرات في جامعة مايور دي سان أندريس في العاصمة لاباز، ناقوس الخطر إزاء تمدد زراعة الكوكا في بوليفيا.

ويشير هذا الخبير إلى أن مساحة زراعة الكوكا تمددت والغابات العذراء تقلصت على نحو مقلق.

وبالإضافة إلى محاصيل الكوكا، تستخدم المبيدات الحشرية أيضاً في زراعة البن أو في الغابات المدارية.

وقد ثبت في غير مكان حول العالم، أن آثار المنتجات الكيميائية على الحشرات دائمة، وتؤثر خصوصاً على قدراتها الحركية والمكانية.