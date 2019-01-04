حديقة حيوان لندن تبدأ جردها السنوي

الشارقة 24 – رويترز:



بدأ الحراس في حديقة حيوان لندن، مهمة صعبة، تتمثل في إحصاء أكثر من 700 نوع مختلف من الحيوانات، في إطار الجرد الذي تجريه الحديقة، كل عام.



ويتطلب ترخيص تشغيل الحديقة، تسجيل جميع الحيوانات، من أكبرها إلى أصغرها، بدءاً بنمور سومطرة، وانتهاء بالقردة السنجابية، والماعز القزم.



وأكدت أنجيلا ريان مديرة عمليات الحديقة، أن بها الكثير من الأنواع المختلفة، ويشمل كل نوع حيوانات متباينة ومتفاوتة السلوكيات، لهذا فإن القائمين على الجرد، يحرصون على رؤية كل الحيوانات الموجودة، وتجنب إحصائها أكثر من مرة مما يمثل تحدياً.



وفي الجرد، الذي أجري العام الماضي، تجاوز عدد الحيوانات المسجلة 19 ألفاً.



ويستغرق الإحصاء أسبوعاً، بدأ يوم الخميس، وتبلغ حديقة حيوان لندن حدائق حيوان أخرى على مستوى العالم بالأرقام، التي تسجلها من خلال قاعدة بيانات، للمساعدة في برامج استيلاد، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.