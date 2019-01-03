ضباب دخاني سام يغلف نيودلهي

الشارقة 24 – رويترز:





استيقظ سكان العاصمة الهندية نيودلهي، الخميس، على ضباب دخاني رمادي كثيف يكسو المدينة مع ارتفاع التلوث إلى مستويات "حادة" و"طارئة"، بينما لا يبدو أن السلطات وجدت حلولاً جديدة للأزمة.

وأظهر مؤشر جودة الهواء الخاص بالهيئة المركزية لمكافحة التلوث أن تركيز الجزيئات السامة التي تعرف بجزيئات "بي.إم 2.5" بلغ 440، ارتفاعاً من 430 أمس الأربعاء، ويزيد بمقدار 12 مثلاً عن المستوى الذي توصي به الحكومة الأميركية وهو 35.

وبلغت مستويات التلوث 500 في بعض أجزاء نيودلهي مع صعوبة شديدة في الرؤية في بعض المناطق، وبلغ أعلى مستوى للتلوث العام الماضي 450 وتم تسجيله يوم 23 ديسمبر.

وأدى انخفاض حاد في درجات الحرارة وسرعة الرياح مع انبعاثات السيارات والمصانع والغبار المنبعث من مواقع بناء والدخان الناجم عن حرق القمامة، إلى زيادة التلوث في معظم أنحاء شمال الهند بما في ذلك نيودلهي التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، ورفضت سلطات المدينة التعليق.