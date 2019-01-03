الكوارث تثير تساؤلات حول مشروع بـ 4 مليارات لتشجيع السياحة بإندونيسيا

الشارقة 24 – أ ف ب:





قبل أن يدمرها تسونامي، كان يفترض أن تحفز تانجونغ ليسونغ بشواطئها وبركانها غير البعيد، ومحميتها الطبيعية، التي تضم أواخر حيوانات وحيد القرن، العائدات السياحية لإندونيسيا.

وقد يكون التسونامي الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص الشهر الماضي، على شواطئ مضيق سوندا، ضرب أيضاً المستقبل الاقتصادي للمنطقة، لكنه بشكل أوسع أثار تساؤلات عن جدوى مشروع طموح يهدف إلى استنساخ النجاح الذي تحقق في بالي، في نحو 10 مواقع أخرى بينها تانجونغ ليسونغ.

وكان المد البحري اجتاح المنطقة مساء بدون إنذار مسبق، بعد انهيار جزء من بركان أناك كراكاتوا.

وقتل أكثر من مئة شخص كانوا في فندق "تانجونغ ليسونغ بيتش هوتيل"، بينما دمرت منشآت عديدة أخرى بينها أكواخ سياحية انهارت بالكامل.

وأمر وزير السياحة الإندونيسي عارف يحيى، بإعادة بناء المدينة خلال ستة أشهر، ورفض القلق بشأن احتمال استمرار التهديد الذي يشكله البركان.

لكن خلافا للتسونامي الذي ينجم عن زلزال ويسمح بإطلاق الإنذار، لا تترك الأمواج "البركانية" إلا وقتاً قصيراً جداً للسلطات لإبلاغ الناس.

وعندما حدث التسونامي الأخير، لم تعلم مراكز الأرصاد بقدوم الموجة إلا بعد أن وصلت إلى سواحل جاوة وسومطرة.

وكان 42 بالمئة من 14 مليون سائح زاروا إندونيسيا العام الماضي، توجهوا إلى جزيرة بالي، مما سمح بعائدات بلغت 17 مليار دولار.

وكانت تانجونغ ليسونغ وتسعة مواقع أخرى في الأرخبيل اختيرت في إطار مشروع "عشرة أماكن جديدة مثل بالي"، الذي كشف في 2016، وهدف المشروع هو جذب المستثمرين الصينيين والسنغافوريين، وغيرهم لرفع العدد السنوي للسياح إلى عشرين مليوناً.

ومن المواقع التي اختيرت في إطار المشروع جزيرتا بيليتونغ ولومبوك وبحيرة توبا في سومطرة، وبركان برومو ومحمية كومودو الطبيعية.

لكن التسونامي يمكن أن يدفع باتجاه إعادة تقييم جدوى استثمار أربعة مليارات دولار في تانجونغ ليسونغ، ومواقع أخرى.

فقد ضرب زلزال لومبوك وأدى إلى مقتل 500 شخص، وإلى فرار جماعي للسياح، وقبل أسابيع من ذلك، أسفر غرق عبارة في بحيرة توبا عن مصرع أو فقدان نحو مئتي شخص.

وفي نهاية 2017، علق آلاف السياح في بالي نتيجة ثوران بركان آغونغ مجدداً.

وسجل عدد السياح في النصف الثاني من 2018 تراجعاً في إندونيسيا تحت تأثير زلازل لومبوك وآخر تلاه تسونامي في سولاويسي، وتحطم طائرة تابعة لشركة الطيران "لايون اير" بين جاكرتا وبينغكال بينغانغ، البلدة التي تشكل نقطة عبور للسياح الراغبين في زيارة بيليتنوغ، وأسفر الحادث عن سقوط 189 قتيلاً.