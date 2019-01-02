الانهيارات الأرضية تقتل 15 وتطمر 30 منزلاً في إندونيسيا

الشارقة 24 – رويترز:

أكد مسؤولون في إندونيسيا، أن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين من سلسلة من الانهيارات الأرضية، أودت بحياة 15 شخصاً على الأقل في آخر أيام 2018، بعد عام قتلت فيه الكوارث الطبيعية الآلاف.

وبات ما لا يقل عن 20 شخصاً في عداد المفقودين بعد الانهيارات الأرضية، التي حدثت إثر أمطار غزيرة، وطمرت 30 منزلاً في سوكابومي في جاوة الغربية.

وذكر سوتوبو بورو نوجروهو، المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث، أن التربة الرخوة تشكل خطراً على فرق الإنقاذ التي تعمل في الميدان، وأجبر انهمار الأمطار فرق الإنقاذ على وقف عمليات البحث الثلاثاء.

وإندونيسيا أرخبيل معرض للكوارث الطبيعية، وشهدت في عام 2018 سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، في سلسلة من الزلازل وموجات المد البحري في مناطق مختلفة، وهو أكبر عدد من ضحايا تقلبات الطبيعة خلال نحو عشر سنوات.