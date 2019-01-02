"البيئة والمحميات" تطلق مشروعاً لحماية النظام الايكولوجي البحري

الشارقة 24:

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وجمعية الإمارات للطبيعة ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية، عن إطلاق مشروع لاستحداث عهد جديد من إدارة عمليات الحفاظ على البيئة من خلال مشروع يركز على جزيرة صير بونعير، وستقام فعالية إطلاق المشروع في واجهة المجاز المائية بالشارقة بين الساعة 5-9 مساءً في الرابع من يناير 2019.

وسيتم دعوة فئات مختلفة من المجتمع لتسليط الضوء على أهمية جزيرة صير بونعير، من خلال المشاركة في إنشاء فسيفساء التصوير الرقمي لهذه الجزيرة الجميلة على شكل لؤلؤة تعرض الحياة البرية الثمينة على شاشة بحجم أربعة أمتار.

وأكدت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أن الهيئة وبالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية، أطلقت مشروع صير بونعير الذي سيستمر لمدة 3 سنوات.

ويتضمن النهج الجديد نموذجاً قابلاً للتطوير لإدارة عمليات الحفاظ على البيئة البحرية، والذي يلتزم بتشريعات المحميات الطبيعية البحرية الخاضعة للاختصاص القضائي لحكومة الشارقة، وسيفيد هذا المشروع البيئة والمجتمع والأجيال القادمة في الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد أعلن عن تحويل جزيرة صير بونعير إلى محمية طبيعية في عام 2000، وتم الاعتراف بالجزيرة باعتبارها واحدة من الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية بموجب اتفاقية رامسار، وتمت إضافتها إلى القائمة التجريبية لمواقع اليونسكو للتراث العالمي في عام 2012.

وكانت جزيرة صير بونعير تعتبر ملاذاً للغواصين وصيادي اللؤلؤ في أوائل القرن العشرين، أما الآن فهي موطن للموائل والأنواع الغنية والمتنوعة بما في ذلك السلاحف والطيور والشعاب المرجانية، وبالإضافة إلى أهميتها البيئية، تحظى الجزيرة بأهمية تاريخية وثقافية وسياسية.

وأشارت سعادة هنا السويدي، إلى أن أهداف المشروع تشمل الحفاظ على النظم البيئية الساحلية والبحرية والتنوع البيولوجي في جزيرة صير بونعير، وتعزيز الإدارة القائمة، وتطوير برامج مراقبة علمية قوية طويلة الأجل، وتنفيذ تدابير قائمة على أساس علمي لحماية وتحسين مرونة النظام البيئي في ضوء تزايد أعداد اﻟﺒﺸﺮ واﻟﻀﻐﻮط ذات الصلة ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ.

وأضافت قائلةً: سيتمخض المشروع عن دراسة حالة حول محمية طبيعية بحرية تُدار إدارة فعّالة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إشراك الأطراف المعنية الرئيسية والخبراء المحليين،والهدف هو استخدام جزيرة صير بونعير كنموذج لإدارة المحميات الطبيعية البحرية في الإمارات مع تسليط الضوء على الفوائد الاجتماعية الاقتصادية والبيئية للحفاظ على البيئات البحرية.

ومن المقرر أن تبدأ الأبحاث في أوائل عام 2019 باستكشاف الموائل والأنواع البحرية الحيوية وفحصها، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع جمع بيانات بيئية وتاريخية ومحلية عن الموارد الساحلية والبحرية في جزيرة صير بونعير.

وستحدد هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة خلال المرحلة الثانية استراتيجيات حماية البيئة الأكثر ارتباطًا بالإدارة طويلة الأجل لجزيرة صير بونعير، وتتضمن المرحلة الثالثة صياغة توصيات للمراقبة طويل الأجل والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية البحرية.

وستعمل فعالية إطلاق مشروع صير بونعير على التوعية بأهمية الجزيرة وعرض جهود جمعية الإمارات للطبيعة الصندوق العالمي للطبيعة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية. وسيكون المشاركون في الفعالية قادرين على تحميل الصور على تطبيق أنستغرام باستخدام الهاشتاج #pearlofsharjah؛ وسيتم استخدام صورهم لإنشاء فسيفساء رقمية للجزيرة التي تأخذ شكل اللؤلؤ.

وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة: "تلعب الشراكات والتعاون دوراً رئيسياً في تعزيز جهودنا للحفاظ على المحميات الطبيعية بدولة الإمارات العربية المتحدة. إذ لا يمكن تحقيق تأثير دائم للحفاظ على هذه المحميات إلا من خلال التعاون مع مجموعة من الشركاء الاستثنائيين، حيث أسعدنا التعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية من أجل الحفاظ على النظام البيئي المهم جداً للبحر والبيئة في جزيرة صير بونعير".

وأضافت: "من خلال الإنشاء الفعال للمناطق المحمية البحرية، فإننا نهدف إلى عرض جهودنا في جزيرة صير بونعير كمخطط وطني لإدارة المناطق المحمية البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيقوم فريقنا بإجراء بحث علمي يتضمن تركيزًا محددًا على أسماك القرش بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية والتي ستقوم بإبلاغ الإدارة عن مخطط الأعمال في هذه الجزيرة".

من ناحيته، أكد الرائد علي صقر السويدي، رئيس مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، على أهمية مثل هذه الشراكات في تعزيز حماية النظام البيئي والموارد الطبيعية والحفاظ عليها من أجل مستقبل الأجيال المقبلة، وأشار إلى أن جزيرة صيربونعير تعتبر من المعالم الطبيعية المميزة في دولة الإمارات، وتشكل علامة على ثراء البيئة البحرية بفضل موقعها وما تضمنه من كائنات حية نادرة، نباتية وحيوانية.

وعلى مدار العقود الماضية، طورت دولة الامارات العربية المتحدة سمعة دولية رائدة في مجال إدارة المناطق البحرية، مع وجود خمسة عشر إلى سبعة عشر منطقة محمية بحرية، ما يؤكد بأن الدولة في طريقها للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.