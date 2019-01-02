الأكياس البلاستيكية محظورة في المتاجر الكبيرة بكوريا الجنوبية

الشارقة 24 – رويترز:

فرضت حكومة كوريا الجنوبية حظراً على استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة في المتاجر الكبيرة، إذ دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد في مسعى لحماية البيئة، وتشجيع إعادة تدوير المخلفات.

ويطبق القانون على حوالي ألفين من المتاجر التي تزيد مساحتها على 165 متراً مربعاً، جميعها اعتاد على تزويد الزبائن بالأكياس البلاستيكية مجاناً.

وأشاد مواطنون في العاصمة سيؤول بهذه الخطوة، واعتبروا أن هذا هو المسار الصحيح، الذي يجب أن تسلكه البلاد وإن كانوا سيستغرقون وقتاً حتى يعتادواعلى الأمر.

فيما رأى آخرون أنه كان من الأفضل إيجاد طرق بديلة لإعادة تدوير الأكياس البلاستيكية بدلاً من حظرها مع ميل الكثيرين لاتباع الطرق الأكثر راحة.

وحتى الآن، حظرت أكثر من 60 دولة، أو فرضت ضرائب على المواد البلاستيكية، التي تستخدم مرة واحدة، بحسب الأمم المتحدة التي دعت إلى مثل هذه الإجراءات للتصدي للتلوث.

وأضافت المنظمة الدولية أنه من إجمالي تسعة مليارات طن من البلاستيك ينتجها العالم، يتم تدوير 9% فقط.