ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين إلى 85 قتيلاً

الشارقة 24 – رويترز:





أعلن المكتب الوطني للحد من مخاطر الكوارث، أن حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين ارتفعت إلى 85 قتيلاً.

فيما وصلت فرق الطوارئ اليوم الأربعاء، إلى المناطق المنكوبة شرقي البلاد مع بدء تحسن الأحوال الجوية.

وأكد المكتب أن 20 شخصاً على الأقل مازالوا في عداد المفقودين جراء الانهيارات الأرضية، وأن 69 شخصاً توفوا في إقليم بيكول، بينما لقي 16 آخرون حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في إقليم إيسترن فيساياس شرقي البلاد.

وطمر انهيار أرضي 50 منزلاً على الأقل في بلدة ساجناي بمقاطعة كامارينس سور، حيث انتشل عمال الطوارئ 30 جثة.

وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات، الناجمة عن أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي في تشريد نحو 25 ألف شخص.