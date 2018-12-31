68 قتيلاً بانهيارات أرضية وفيضانات في الفلبين

الشارقة 24 – د ب أ:

أفادت الحكومة الفلبينية اليوم الإثنين، بأن حصيلة القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة بسبب منخفض استوائي شرقي الفلبين ارتفعت إلى 68، فيما لا يزال 18 شخصاً في عداد المفقودين.

وتم الإبلاغ عن خمسين من الضحايا في جزيرة بيكول بالمنطقة الشرقية، في حين توفي 11 شخصاً في منطقة جزر فيساياس الشرقية المجاورة، كما أصيب 12 شخصاً في حوادث مختلفة في المنطقتين الأكثر تضرراً.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن شدة المنخفض الاستوائي تراجعت بعد وصوله إلى اليابسة السبت، لكنه حذر من أن الأمطار يمكن أن تستمر في الهطول على الأقاليم الشرقية.