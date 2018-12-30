موجة الحر تجتاز 40 درجة مئوية في أستراليا

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية، في أستراليا، ابتداء من الولاية الغربية، مروراً بالصحراء القليلة السكان بوسط البلاد، وحتى الولايات الشرقية الساحلية ذات الكثافة السكانية، منذ 7 أيام.

وقد لقي 7 أشخاص حتفهم غرقاً، خلال موجة الحر، عندما لجئت فيه أعداداً كبيرة من الناس إلى الشواطئ، ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية استمرار الموجة الحارة بعد تراجع لفترة وجيزة عشية رأس السنة.

وذكر جوناثان هاو، خبير الأرصاد الجوية لأستراليا، أنه خلال الأيام المقبلة ستتراجع درجة الحرارة في الداخل، ولكنها ستعاود الارتفاع ابتداء من وسط الأسبوع، الأربعاء.

وفي الوقت نفسه تشكل منخفض مداري قبالة ساحل ولاية "كوينزلاند"، بأقصى شمال البلاد ويشير مكتب الأرصاد الجوية، أن هناك فرصة لتحوله إلى إعصار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأصدر المكتب تحذيراً، الأحد، من العواصف تحسباً لهبوب رياح مدمرة وهطول أمطار غزيرة فوق شبه جزيرة "كيب يورك"، عند أقصى الطرف الشمالي من استراليا.