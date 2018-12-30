حظر الألعاب النارية عشية العام الجديد بألمانيا

الشارقة 24 - د ب أ:

دعت الهيئة الاتحادية الألمانية للبيئة، السبت، السكان إلى التوقف عن إطلاق الألعاب النارية، عشية رأس السنة الجديدة.

وأظهرت تقديرات الهيئة الاتحادية الألمانية للبيئة، أنه من المتوقع وصول مستويات التلوث الهوائي الناجم عن الجسيمات الدقيقة إلى مستويات أعلى مع تطاير ما يقرب من 4,500 طن من الغبار الدقيق في الهواء في جميع أنحاء ألمانيا عشية العام الجديد.

وذكرت رئيسة الهيئة ماريا كراوتسبرجر، لصحيفة "راينش بوست" الألمانية، أن كمية الغبار الناجم عن الألعاب النارية عشية رأس السنة، تعادل حوالي 15,5% من كمية الجسيمات المنبعثة من الدخان المروري كل عام.

وأوضحت الرابطة الألمانية لصناعة الألعاب النارية أن الألمان اشتروا العام الماضي، ما قيمته حوالي "137 مليون يورو" من الألعاب النارية.

وتفرض السلطات الألمانية في العديد من المدن الألمانية حظراً على الألعاب النارية، فضلاً عن تكثيف التواجد الشرطي لمنع خروج هذه الألعاب عن نطاق السيطرة.

وتعد مدن هانوفر، ودوسلدورف، ودورتموند، من بين العديد من المدن التي حظرت إطلاق الألعاب النارية، في وسط المدينة، كما فرضت مدن جوتنجن، وفايمار، وتوبنجن، حظراً على الألعاب النارية منذ عدة سنوات.

ولكن في العاصمة برلين، فشلت محاولة فرض حظر شامل للألعاب النارية في بعض المناطق.

وأشار النائب البرلماني اليساري، نيكلاس شريدر، في مقابلة مع إذاعة برلين- براندنبورج "أر بي بي"، أن المدينة تأمل الآن في تطبيق اللوائح على المستوى الاتحادي.

ولكن اتحاد الشرطة الألمانية، بينت أن فرض حظر شامل على الألعاب النارية يكاد يكون من المستحيل تنفيذه.