20قتيلاً في انهيارات أرضية وفيضانات شرقي الفلبين

الشارقة 24 – رويترز:

أفاد مسؤولو الطوارئ ومصادر في الشرطة اليوم الأحد، أن 20 شخصاً لقوا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن منخفض استوائي، أسفر عن هطول أمطار غزيرة شرقي الفلبين.

وأوضح المكتب الوطني للحد من مخاطر الكوارث، أن نحو خمسة آلاف شخص نزحوا بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في الأقاليم الستة التي تحملت النصيب الأوفر من الأمطار.

وقالت الشرطة إن معظم الضحايا لقوا حتفهم في انهيارات أرضية، من بينهم أسرة مكونة من ثلاثة أفراد كانوا نائمين، عندما طُمر منزلهم في مدينة لي جزابي في إقليم الباي 336 كيلومتراً جنوب شرقي مانيلا، فيما تقوم فرق الإنقاذ بالبحث عن العديد من المفقودين في المناطق المتضررة.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية، أن قوة المنخفض الاستوائي تراجعت بعد وصوله إلى اليابسة مساء السبت، لكنه حذر من أن الأمطار يمكن أن تستمر في الهطول على الأقاليم الشرقية والوسطى.