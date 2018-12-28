مركز للحيوانات البرية في سان بطرسبورغ يعوض غياب الدولة

الشارقة 24 – أ ف ب:

من أسد فرّ من المطار، وتمساح عثر عليه في مكب للنفايات، إلى غزال تلاحقه الكلاب الشاردة، يعتني مركز خاص قرب مدينة سان بطرسبورغ في روسيا، بحيوانات لا تجد من يهتمّ بها، لتعويض النقص في خدمات الدولة، في هذا المجال.

ويقع المركز في رابولفو، على بعد عشرين كيلومتراً، من ثاني مدن البلاد، ويضم 150 نزيلاً تقريباً من أنواع مختلفة من دببة وثعالب وأيائل، فضلاً عن خفافيش وتمساح وزيبلين ولبوة.

وأسس مركز فيليس، العام 2009، ألكسندر فيودوروف وهو مهندس ورجل أعمال يؤكد أنه أنفق أكثر من مليون دولار على هذا المشروع.

ويوضح أنه هدفه هو العناية بالحيوانات البرية ومن ثم الإفراج عنها إذا أمكن، مشيراً إلى أنه في غضون تسع سنوات أعيد 23 دباً، تلقت الرعاية في المركز، إلى الطبيعة.

ويشير فيودوروف مبتسماً، إلى أنه عثر على بعض الحيوانات بعد تعرضها لحوادث أو بعدما هجرها أصحابها، وأن بعض هذه القصص يستحق أن يتحول إلى فيلم سينمائي.

وأوضح هذه حال اللبوة إلسا التي أصبحت نجمة في الصحف المحلية في ديسمبر 2017، بعدما أثرت على حركة مطار سان بطرسبورغ.

ويروي إلكسندر فيودوروف، أن رجل أعمال من الشيشان أرسل إلسا من غروزني إلى صديق في سان بطرسبورغ كهدية لمناسبة رأس السنة، لكن المادة المخدرة التي حقنت بها قبل الرحلة زال مفعولها بشكل مبكر، وفي المطار كسرت اللبوة القفص وفرت.

وألقي القبض عليها بعد ساعات، وسلمت إلى صاحبها الجديد، وفي تلك الفترة لم تكن روسيا تحظر حيازة حيوان بري في المنزل، لكن أقر قانون بعد ذلك يحظر ذلك اعتباراً من 2019.

لكن مالك إلسا أدرك سريعاً، أنه من المستحيل حيازة لبوة في منزله، ونقلها إلى المركز.

وقصة التمساح غينا أقل وضوحاً، فقد عثر على هذا الحيوان الزاحف في مكب نفايات تابع للبلدية في شمال سان بطرسبرغ.

لم يقع كل نزلاء المركز ضحية مباشرة للبشر، ففي إحدى الحظائر يتنزه الأيل اليومنكا بعد سنتين على تعرضه لهجوم من مجموعة من الكلاب الشاردة.

ويوضح إلكسندر تيبياكوف وهو متطوع في المركز يبلغ الخامسة والأربعين، أن الحيوانات العاجزة عن العودة إلى البرية تبقى هنا.

ويعمل في مركز رابولوفو أربعة أجراء ونحو عشرة متطوعين، وتحتل الحيوانات فيه أقفاصاً شاسعة أو مطائر مقامة حول مبنى كبير يضم مستوصفاً.

وأقيم هذا المركز كمحاولة لتعويض غياب الدولة، ويحلو للرئيس فلاديمير بوتين التقاط الصور مع حيوانات برية، إلا أن تدابير قليلة تتخذ لمساعدة الثروة الحيوانية في البلاد، التي تعاني رغم مساحتها الشاسعة من التوسع العمراني وأضراره على الطبيعة.

وتوضح سفيتلانا ايلينسكابا المسؤولة في منظمة "مركز الحماية القانونية للحيوانات" أنه لا تتجاوز المراكز كهذه التي تساعد فعلاً الحيوانات البرية، عدد أصابع اليد الواحدة في روسيا، وتضيف أن الحيوانات البرية ملك للدولة لكن الدولة تكاد لا تتحرك من أجلها.

ومن المخاطر الرئيسة التي تهدد هذه الحيوانات، الكلاب الشاردة على ما تفيد، مؤكدة أن في روسيا 50 مليون حيوان مهجور، وخصوصاً الكلاب والقطط، وتتكاثر في الطبيعة.

وتشكل الحوادث المرورية أيضاً، سبباً آخر لوقوع ضحايا في صفوف الحيوانات، ففي العام 2017، سجل 161 حادثاً قضت فيها حيوانات برية ولا سيما الأيائل على ما تظهر الأرقام الرسمية.

وتؤكد إيليسكايا، أنه لا توجد أية خطة فعالة لمساعدة الحيوانات البرية، فما من مركز إيواء أو توعية حول طريقة التصرف مع حيوان جريح في الطبيعة، وما من قانون يسمح بالدفاع عنها في وجه التطور الصناعي، وأن كلفة إدارة مركز مثل "فيليس" باهظة جداً.

ويوضح فيدوروف، أنه لا يعرف كم من الوقت سيصمد، لأنه أعماله لم تعد تدر المال كما في السابق بسبب الأزمة، ولا يمكنه توقع المستقبل.