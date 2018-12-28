الصين تزيد مستوى التفتيش البيئي على شركات الدولة لمكافحة التلوث

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤول كبير في وزارة البيئة الجمعة، أن الصين ستوسع نطاق إجراءات التفتيش البيئي، لتشمل المزيد من الشركات المملوكة للحكومة المركزية في العام المقبل، في إطار توسيع حملة لمكافحة التلوث مدتها خمسة أعوام.

وأكد ليو تشانغ قن، رئيس الفريق المركزي للفحص التابع لوزارة البيئة، أن عمليات التفتيش ستغطي مجموعة من القطاعات التي تعمل بمستويات طاقة وملوثات مرتفعة، ومنها مصافي النفط ومصانع فحم الكوك وإنتاج الكيماويات.

وسيتحرى المفتشون مدى التزام الإدارات الحكومية، بتطبيق إجراءات مكافحة التلوث بالكامل.

وأعلنت الوزارة أنها ستطبق إجراءات أكثر فاعلية، لمكافحة التلوث بعد اجتماع لكبار المسؤولين خلص لوجود ضغوط نزولية، على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأكدت الوزارة أنها لم تخفف حملتها على التلوث، وأشارت إلى زيادة الانبعاثات من المنازل، مع بدء موسم الشتاء وسوء الأحوال الجوية، وهبوب عاصفة ترابية، أدت لانخفاض جودة الهواء في منطقة بكين-تيانجين-خبي.