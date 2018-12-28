عاصفة ثلجية مصحوبة بأمطار في الغرب الأوسط الأميركي تقتل شخصين

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية، أن العاصفة الثلجية التي تسببت في مقتل ما لا يقل عن شخصين، وأدت لتقطع السبل بآلاف المسافرين، تحولت إلى عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة من المتوقع أن تغرق أجزاء من الجنوب الشرقي، وساحل الخليج ومنطقة نيو إنجلند في مطلع الأسبوع.

وأكدبرايان هيرلي خبير الأرصاد الجوية في مركز تنبؤات الطقس بالهيئة، أن العاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة، مع مؤشرات وتحذيرات بشأن سيول على طول الساحل الشرقي، لكن بشكل أساسي تنحسر شدتها.

وتعود حركة الطيران إلى طبيعتها ببطء يوم الجمعة، حيث جرى إلغاء نحو 300 رحلة، بينما تأجلت نحو ثلاثة آلاف رحلة لمدة ساعة، أو أكثر انخفاضاً من نحو سبعة آلاف رحلة مؤجلة، وفقاً لما ورد في موقع "فلايت أوير" لرصد حركة السفر الجوي.