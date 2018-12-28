العنفات الريحية.. مصدر للطاقة المتجددة المجانية

الشارقة 24 – أ ف ب:

تولد العنفات الريحية، أو مولدات الطاقة الريحية، الكهرباء بفضل قوة الرياح، وهي مصدر للطاقة المتجددة المجانية التي لا تنضب.

وتنقسم المزارع الريحية إلى نوعين: برية وبحرية، ويبلغ طول سارية العنفة الريحية نحو مئة متر، أما المروحة فغالباً ما تكون مؤلفة من ثلاث شفرات تشبه أجنحة الطائرات، ويتراوح طولها بين خمسة وثلاثين متراً وستين.

وتبدأ هذه الشفرات بالدوران، تحت تأثير الرياح بسرعة عشرة كيلومترات في الساعة، ويتحرك هيكل المحرك تلقائياً ليكون دائماً بمواجهة الرياح.

وسرعة الرياح القصوى هي خمسون كيلومتراً في الساعة، وإذا تخطت سرعتها تسعين كيلومتراً في الساعة تتوقف العنفة، لأسباب تتعلق بالسلامة.

وفي التفاصيل، تدفع المروحة مقبضاً داخل الهيكل للدوران، ولا تكفي سرعة المقبض لتوليد الكهرباء فيرفع جهاز تقوية، السرعة حتى 1500 لفة في الدقيقة، وينقلها إلى مقبض ثان متصل بمحرك.

ويحول المحرك الطاقة الحركية إلى كهرباء، ومن ثم يرفع محول داخل السارية الجهد الكهربائي إلى عشرين ألف فولت.

وتنقل الطاقة الكهربائية، عبر أسلاك تحت الأرض، أو تحت الماء نحو محطة فرعية، حيث يرفع الجهد مجدداً، ليضخ في شبكة كهربائية.

باختصار، يمكن القول إن مزارع الرياح نظيفة ومستدامة وسريعة البناء، ولكن لها أيضاً الكثير من السلبيات، فالطاقة الريحية متقطعة وتعتمد على الأحوال الجوية والبيئة، أضف أنها تولد ضجيجاً ولا يتماشى شكلها دائماً، مع المناظر الطبيعية حيث تتواجد، كما وتشكل خطراً على الطيور.