زلزال بقوة 5.6 يهز شمال فنزويلا

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً قوته 5.6 درجة هز شمال فنزويلا، في الصباح الباكر الخميس، وتحدث شهود عن هزات في مناطق تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن مركز الزلزال.

وأفاد الموقع الإلكتروني لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية بوقوع الزلزال على بعد 4 كم شمال شرقي سان دييجو، الساعة 08:59 بتوقيت جرينتش، على عمق 10 كم تقريباً.

وكتب شاهد في منطقة تبعد 102 كم عن مركز الزلزال على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي "اهتز المبنى بأكمله".

وقال شاهد آخر إن الزلزال استمر 5 أو 6 ثواني.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار كبيرة.