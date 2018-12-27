إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان تسبب في "تسونامي"

الشارقة 24 – رويترز:

رفعت السلطات الإندونيسية، الخميس، مستوى التحذير بشأن بركان ثائر، بعد أيام من تسببه في أمواج مد عاتية "تسونامي" أودت بحياة مئات الأشخاص.

وتم رفع مستوى التحذير لبركان جبل أناك كراكاتاو إلى ثاني أعلى مستوى، وهو "الاستعداد"، كما تمت توسعة منطقة العزل حوله إلى دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات، حسبما أفادت الهيئة الإندونيسية للحد من الكوارث.

وكانت الجزيرة البركانية الواقعة في مضيق سوندا بين جاوة وسومطرة، قذفت سحباً من الرماد، الأربعاء، فوق مدينتي سيرانج وسيليجون بإقليم بانتن، بحسب المتحدث باسم الهيئة، سوتوبو نوجروهو.

وأكد نوجروهو أنه بالرغم من ذلك فإن الرماد البركاني غير ضار، بل سيعمل على تخصيب التربة.