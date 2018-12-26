اليابان تعتزم استئناف صيد الحيتان التجاري علناً

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت اليابان، يوم الأربعاء، انسحابها من اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، بهدف استئناف الصيد التجاري، في يوليو المقبل، متحدية صراحة المدافعين عن هذه الحيوانات، بعد 30 عاماً، على توقفها عن صيدها أقله على الورق.

فاليابان لم توقف يوماً بالكامل عن هذا الصيد، فهي تستغل ثغرة في قرار تجميد الصيد المعتمد في العام 1986، تسمح بصيد الحيتان لأغراض البحث العلمي، لكن لحوم الحيتان تنتهي دوماً في محلات بيع الأسماك.

لكنها هذه المرة تستأنف علناً الصيد، لأغراض تجارية لتنضم ذلك إلى آيسلندا والنرويج اللتين تمارسان علناً، الصيد لأغراض تجارية.

وما لبث أن انتقدت أطراف عدة قرار اليابان، فأعربت الحكومة الأسترالية، عن خيبة أمل قصوى، داعية اليابان إلى إعادة النظر بموقفها، بينما وجه وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز الرسالة نفسها إلى اليابان مندداً بممارسات بالية وغير مفيدة.

وأكد الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا في لقاء مع صحافيين، أن اليابان ستمتنع عن صيد الحيتان، في مياه القطب الجنوبي، أو في النصف الجنوبي من الأرض.

وأضاف أن الصيد سيقتصر على المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، تماشياً مع حصص الصيد المحتسبة، وفق طريقة اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان حتى لا تنضب الموارد.

وأوضح أن اللجنة ستُبلغ رسمياً بحلول نهاية السنة، الأمر الذي سيسمح بجعل القرار نافذاً في 30 يونيو المقبل.

وبرر سوغا قرار الانسحاب، بغياب التنازلات من قبل دول مهتمة فقط بحماية الحيتان، مع أن ثمة عناصر علمية تثبت وجود عدد فائض لبعض الأنواع.

وأوضح أن الخلاف بدا جلياً، خلال الاجتماع الأخير للجنة في سبتمبر الماضي، ما دفع اليابان إلى اتخاذ هذا الإجراء.

وكانت اللجنة، قد رفضت وثيقة أساسية دعمتها اليابان بقوة، بعنوان "الطريق الواجب اتباعه".

وكان هذا المشروع، يقضي بتشكيل هيئة أخرى داخل اللجنة الدولية التي تضم 89 بلداً، من أجل الجمع بين حماية الحيتان والصيد التجاري لها، على أن تدير هذه الهيئة الجديدة "لجنة صيد الحيتان المستدام".

وكان هذا الاقتراح سيؤدي لو أقر، إلى إنهاء قرار تعليق هذا النشاط الذي اعتمد في 1986 ووقعته اليابان، لكن الدول المدافعة عن الحيتان بقيادة أستراليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قوضت النص الياباني الذي رفض بـ41 صوتاً مقابل 27.

وعبر نائب وزير الصيد البحري ماساكي تيناي حينذاك عن أسفه الشديد لنتيجة التصويت، وتحدث عن إمكانية انسحاب طوكيو من اللجنة.

وبهذا القرار، تفتح الحكومة اليابانية جبهة جديدة بين مؤيدي صيد الحيتان ومعارضيه، بينما يعتبر اليابانيون وخصوصاً القوميون منهم هذا النشاط، من تقاليد البلاد المهمة.

ويدافع الكثير من أعضاء الحزب الليبرالي الديموقراطي المحافظ، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شينزو آبي، عن هذا التقليد الغني، على ما أكد سوغا مضيفاً نأمل أن يسمح هذا القرار بنقل هذه الثقافة إلى الجيل المقبل.

وقد علقت المنظمات المدافعة عن البيئة سريعاً على القرار، منددة به بقوة.

وأكد سام انيسلي مسؤول "غرينبيس" فرع اليابان، أن من الواضح أن الحكومة تحاول تمرير الإعلان مرور الكرام في نهاية السنة لكن العالم يدرك ما يحصل.

وأضاف أن قرار اليابان غير منسجم بتاتا مع المجتمع الدولي ويضرب عرض الحائط ضرورة حماية محيطاتنا وهذه الكائنات الرائعة.

وأسفت جمعية "هيوماين سوساييتي إنترناشونال" الأميركية من جهتها لتحول اليابان، إلى بلد يعتمد القرصنة حيال الحيتان.

وأشارت إلى أن اليابان هي المساهم الرئيس في تمويل لجنة الحيتان، وينبغي تالياً إيجاد مصدر لتأمين المال.

وتوضح الجمعية اليابانية لصيد الحيتان، أن صيادي الأرخبيل بدأوا هذا النشاط في القرن الثاني عشر، قبل أن يصبح هذا النشاط منتظماً، في القرن السابع عشر خصوصاً في مدينة تايجي "غرب".

وشكلت لحوم الحيتان مصدراً مهماً للبروتينات في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، لكن معظم اليابانيين يؤكدون اليوم أنهم لا يأكلونها وبعضهم في مرات نادرة جداً.