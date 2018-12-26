الأردن: تسجيل 5 هزات أرضية في البحر الميت وطبريا

الشارقة 24 – كونا:

أعلن مرصد الزلازل الأردني، تسجیل خمس ھزات أرضیة وقعت في منطقة البحر المیت وبحیرة طبریا، عند الساعة 5.38 من فجر الیوم الأربعاء أشدھا بقوة 3.8 درجة.

و قال رئیس قسم مرصد الزلازل الأردني، الدكتور محمود القریوتي في تصریح صحافي، إن أربعاً من الهزات وقعت في منطقة البحر المیت على عمق 11 كیلومتراً وبلغت قوتھا درجتین تقريباً.

وأضاف أن الھزة الخامسة وقعت في منطقة بحیرة طبریا بقوة 2.6 درجة وبعمق 5 كیلومترات.

وسجلت منطقة بحیرة طبریا في شھر یولیو الماضي نشاطاً زلزالیاً بلغ أقواه 4.7 درجة.

وفي نوفمبر 1995 تعرضت منطقة العقبة الأردنیة على البحر الأحمر لھزة أرضیة بلغت قوتھا 7.3 درجة على مقیاس ریختر.

ووفق بیانات مرصد الزلازل الأردني یعود النشاط الزلزالي في المنطقة لوقوعھا في حفرة الانھدام على فالق البحر المیت، ما یجعلھا عرضة لھزات أرضیة نتیجة تحرك الألواح في باطن الأرض.