إندونيسيا تُحذر من "الطقس المتطرف" في مناطق الساحل قرب كراكاتاو

الشارقة 24 – رويترز:

حذرت السلطات الإندونيسية من "طقس متطرف وأمواج عالية" حول بركان أناك كراكاتاو، وحثت الناس على البقاء بعيداً عن الساحل، الذي دمرته بالفعل أمواج مد بحري عاتية "تساونامي" أودت بحياة أكثر من 400 شخص.

واستمر انطلاق سحب الرماد من أناك كراكاتاو لتحجب الجزيرة البركانية، التي أدى انهيار كتلة منها بسبب ارتفاع المد، السبت، إلى توليد أمواج بحرية وصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، واجتاحت الساحل المطل على مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة.

وحذرت وكالة رصد الزلازل الإندونيسية في ساعة متأخرة، الثلاثاء، من أن سوء الأحوال الجوية قد يجعل فوهة البركان أكثر هشاشة.

وذكرت دويكوريتا كارناواتي رئيسة وكالة رصد الزلازل: "طورنا نظام رصد يركز تحديداً على الهزات البركانية في أناك كراكاتاو، بحيث يمكننا إصدار تحذيرات مبكرة"، مضيفةً أنه تقرر فرض منطقة يحظر دخولها على مساحة كيلومترين.