ارتفاع ضحايا "تسونامي" إندونيسيا إلى 430 شخصاً

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع عدد قتلى موجات المد العاتية "تسونامي" التي ضربت إندونيسيا إلى حوالي 430 شخصاً، مع مواصلة عمليات البحث وتوسيعها.

واستخدمت فرق الإنقاذ الإندونيسية الثلاثاء، الطائرات المسيّرة والكلاب البوليسية، للبحث عن ناجين بطول الساحل الغربي المدمر لجزيرة جاوة، وسط توقعات بالعثور على المزيد من الضحايا مع توسع عمليات البحث.

لكن أعمال الإنقاذ تواجه بعض العراقيل، بسبب الأمطار الغزيرة وانخفاض الرؤية.

واستمر انبعاث الرماد من الجزيرة البركانية "أناك كراكاتوا"، وأدى انهيار كتلة منها بسبب ارتفاع موجات المد البحري إلى توليد أمواج اجتاحت مناطق ساحلية على جانبي مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة.

وما زال 154 شخصاً على الأقل في عداد المفقودين، فيما أصيب أكثر من 1400 شخص، واضطر ألوف السكان للانتقال إلى أراض مرتفعة مع تمديد تحذير من ارتفاع المد حتى يوم الأربعاء.

في الأثناء، تتدفق المواد الغذائية والمياه والبطانيات والمساعدات الطبية ببطء على المناطق النائية عن طريق الطرق الداخلية المزدحمة، حيث يقيم آلاف في خيام وملاجئ مؤقتة.