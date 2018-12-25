بركان جبل إتنا الإيطالي يثور والسلطات تغلق مطار كاتانيا

الشارقة 24 – رويترز:

ثار بركان جبل إتنا الإيطالي، أعلى وأنشط البراكين في أوروبا، يوم الإثنين مطلقاً دفقات من الرماد في السماء مما دفع السلطات لإغلاق مطار كاتانيا على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية.

وذكر المعهد الوطني لعلم طبقات الأرض والبراكين بإيطاليا أن نحو 130 هزة أرضية ضربت البركان منذ الساعة الثامنة تقريباً بتوقيت جرينتش يوم الإثنين، مشيراً إلى أن أقوى الهزات سجلت أربع درجات.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

ويمكن للبركان الذي يصل ارتفاعه إلى 3330 متراً أن يثور عدة مرات في العام باعثاً حمماً ورماداً إلى ارتفاعات كبيرة فوق الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط، وكان آخر نشاط كبير للبركان في عام 1992.