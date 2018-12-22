نشطاء يبحرون بقوارب التجديف لاستخراج نفايات نهر في تايلاند

الشارقة 24 – رويترز:





أبحر أربعون متطوعاً من النشطاء المدافعين عن البيئة، في بانكوك بتايلاند، بقوارب التجديف في نهر تشاو برايا، وذلك ضمن حملة تستمر لأربعة عشر يوماً، لجمع النفايات من النهر، في محاولة لرفع الوعي بالقضايا البيئية المتعلقة به.

وأعلن المنظمون، أنهم قطعوا مسافة نحو 360 كيلومتراً حتى الآن، في هذه الحملة التي أطلق عليها اسم "التجديف من أجل تشاو برايا"، وانطلقت في العاشر من ديسمبر الجاري، من مقاطعة ناخون ساوان.

وكان بارينيا تيوانارويميتكول الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جامعة تاماسات هو من أطلق تلك الحملة.

وأوضح أن تايلاند تسهم في خلق مشكلة أمام المجتمع الدولي، فالنفايات التي يتم رميها في النهر سينتهي بها المطاف إلى مياه المحيط، ما سيؤدي لحدوث مشكلة بيئية في العالم، وتشاو برايا هو النهر الذي يقذف بأغلب تلك النفايات في البحر.

ويستمر المشاركون في هذه الحملة، حتى استكمالها نحو وجهتها الأخيرة، عند خليج تايلاند.