عاصفة ثلجية تقطع الكهرباء عن 280 ألف منزل في كندا

الشارقة 24 – أونا:





ضربت عاصفة ثلجية قوية، الساحل الجنوبي لمقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا .

وأعلنت وزارة البيئة الكندية في بيان، يوم الجمعة، أن العاصفة أدت إلى سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 280 ألف منزل.

كما تسببت العاصفة، في وقوع أضرار واسعة النطاق، إلى جانب مصرع شخص في مدينة دنكان في جنوب جزيرة فانكوفر.

وأشار البيان، إلى أن العاصفة أدت أيضاً، إلى إلغاء العديد من رحلات الإبحار على مدار اليوم بجزيرة فانكوفر، بعد أن وصلت سرعة الرياح إلى 100 كيلومتر في الساعة، وتراكم35 سنتيمتراً من الثلوج.