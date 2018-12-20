إبراهيم الجروان: الدولة تشهد أقصر نهار في 22 ديسمبر 2018

الشارقة 24:

أكد إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن أدنى ميل جنوبي للشمس سيكون السبت المقبل، حيث تتعامد فيه أشعة الشمس جنوباً عند مدار الجدي "دائرة عرض 23.5 جنوباً"، ويكون فيه أقصر نهار في النصف الشمالي من الأرض، وأطول ليل.

وأوضح الجروان، أن الليل الدائم سيخيم في منطقة الدائرة القطبية الشمالية، خلال الفترة بين 20 - 24 ديسمبر الجاري، قُرب أطرافها الجنوبية، ولمدة لا تقل عن 4 أشهر في أطرافها الشمالية عند القطب الشمالي.

وأضاف، أن هذا الانقلاب يتزامن مع فصل الشتاء في النصف الشمالي من الأرض، ويكون صيفاً في النصف الجنوبي حيث يكون النهار أطول ما يكون، موضحاً أن هناك عدة مفاهيم لفصول السنة، منها: الفصول الفلكية التي تعتمد على ميل أشعة الشمس، والفصول المناخية المرتبطة بالمعدلات المناخية، والفصول الزراعية التي تعتمد على أوقات الزرع والحصاد.