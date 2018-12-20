بعد صراع 5 ساعات... مسؤولو الغابات في الهند يسيطرون على فيل متوحش

الشارقة 24 – رويترز:

بعد صراع دام 5 ساعات، نجح مسؤولو الغابات بولاية تاميل نادو بجنوب الهند، في السيطرة على فيل بري قتل 4 أشخاص.

الفيل الذي يعرف محلياً باسم "فيناياجا"، أثار الرعب في نفوس السكان لـ 6 أشهر، دمر المحاصيل، وأسقط قتلى بينهم مسؤول بقطاع الغابات.

وبدأت عملية تخدير الفيل ونقله في شاحنة في الصباح، واستمرت لـ 5 ساعات.

وقال المسؤولون إن الفيل سيوضع تحت الملاحظة في محمية مودومالي للنمور، قبل إعادة تأهيله ونقله إلى موطن أكثر ملاءمة.

وزادت هجمات الأفيال في الهند في الأعوام القليلة الماضية.

ويقول مسؤولون عن الغابات إن تزايد اعتياد الأفيال على مخالطة البشر وتقلص بيئتها الطبيعية وراء تحرك هذه الحيوانات الضخمة في المناطق السكنية.