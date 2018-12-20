الاحتباس الحراري مستمر في أستراليا مع تقلباته الجوية

الشارقة 24 - د ب أ:

حذرت المنظمة العلمية الرئيسية في أستراليا، الخميس، من أنه سيكون هناك مزيد من التقلبات الجوية الشديدة مثل ارتفاع درجات الحرارة، وحرائق الغابات، والعواصف، وتراجع في منسوب الأمطار بسبب استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري.

وارتفع متوسط درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة والمحيطات حول القارة بدرجة واحدة منذ عام 1910، وفقاً لتقرير حالة المناخ لعام 2018 الصادر عن منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية والمكتب الأسترالي للأرصاد الجوية.

وقالت هيلين كيلوج، مديرة مركز علوم المناخ في منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية، في بيان الخميس: "تظهر بياناتنا، حسب الاتجاهات العالمية، أن مناخ أستراليا آخذٌ في الدفء، مع تسجيل أعلى درجات حرارة على نحو قياسي في السنوات الثماني إلى العشر الماضية، منذ عام 2005".

وأضافت كيلوج، أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة سببه زيادة انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، مثل ثاني أكسيد الكربون في الجو.

وأوضحت أن القياسات المتخذة على مدار الأعوام الـ 40 الماضية في تاسمانيا، تظهر أن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجو تشهد زيادة مستمرة، وبلغت مستوياتها حالياً أعلى من 400 جزء في المليون منذ عام 2016.

وذكر التقرير، أنه خلال الفترة من أبريل حتى أكتوبر، كان مستوى هطول الأمطار أقل من المتوسط في 17 من الأعوام الـ 20 الماضية بجنوب أستراليا.