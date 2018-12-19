"واسط للأراضي الرطبة" ينظم برنامجاً توعوياً لـ 30 طالباً

الشارقة 24:





بالتعاون مع مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، نظم مركز واسط للأراضي الرطبة، يوم السبت، برنامجاً توعوياً بعنوان "رحلتي إلى عالم الطيور" حيث تم استقبال وتسجيل الطلبة والطالبات المشاركين، وسيستمر البرنامج لغاية الـ 21 من ديسمبر، وذلك في مقر المركز بضاحية واسط.

يذكر بأن عدد المشاركين في البرنامج زاد عن 30 طالباً وطالبة حيث أنهم يخضعون لمجموعة متنوعة من الورش والمسابقات التعليمية والزيارات الميدانية في المركز للتعرف على أنواع الحيوانات القاطنة بالمركز والمهاجرة بمختلف أنواعها وأشكالها.

وذكر السيد جاسم المازمي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، أن إشغال أوقات الفراغ لدى الطلبة والطالبات من خلال إلحاقهم بالمخيمات الشتوية والبرامج المفيدة يزيد من تنمية المواهب لديهم واكسابهم مهارات جديدة ويخفف العبء على أولياء الأمور، كما أن ذلك يبعد الطلبة والطالبات عن القيام بأعمال وتصرفات سلبية وضياع أوقاتهم في أمور لا تفيدهم.