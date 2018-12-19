"التغير المناخي" تدعو الصيادين لتجنب الممارسات الخاطئة

الشارقة 24 – وام:

حث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، الصيادين والعاملين بمهنة الصيد في الدولة، على تجنب الممارسات الخاطئة في الصيد، والتي تؤدي إلى الإضرار بمخزون الثروة السمكية في مياه الدولة، والتنوع البيولوجي للبيئة البحرية والإضرار العام بصورة الدولة البارزة إقليمياً وعالمياً، ونبذ ممارسيها والعمل على رفع وعيهم وتعديل سلوكياتهم المهنية .

جاء ذلك خلال لقائه وفد من جمعية الصيادين في أم القيوين، أثناء جولته في إمارة أم القيوين، والتي اطلع خلالها على آخر مستجدات العمليات الإنشائية في مشروع الميناء الجديد لقوارب الصيد في الإمارة، والتي تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها .

وناقش معالي الزيودي مع وفد الجمعية آخر المستجدات في قطاع الصيد، والجهود التي تبذلها الوزارة في دعم المهنة والمشتغلين بها من مواطني الدولة، ومبادرات تعزيز استدامة الثروة السمكية، ومنها إعادة تأهيل الموائل الطبيعية وإنزال موائل اصطناعية تعزز من تحقيق هذا الهدف ومنها الكهوف الاصطناعية.