"البيئة والمحميات" بالشارقة تُنظم فعالية "شجرة الزيتون"

الشارقة 24:

نظمت الحديقة الإسلامية، التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، فعالية عن شجرة الزيتون، ضمن سلسلة حياة نبتة، تحت شعار "الشجرة المباركة"، الأحد، في الغرفة التعليمية بالحديقة، استهدفت موظفي الهيئة والزوار وطلبة المدارس، ولاقت تفاعلاً حيوياً لافتاً.

وأكدت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، حرص الهيئة على أن تكون حاضرة وفاعلة في مختلف المجالات التي تخص البيئة، من حيث الحفاظ عليها وصونها، وتوعية الأجيال بأهمية ومكانة البيئة، والحياة النباتية والحيوانية، ومختلف البيئات البرية والبحرية والزراعية، ومن هنا جاء تنظيم فعالية شجرة الزيتون.

ولفتت السويدي إلى أن شجرة الزيتون شجرة قديمة، عرفها الأجداد منذ القدم، وقدستها جميع الأديان السماوية، واحتلت مرتبة عظيمة في القرآن الكريم والسنة النبوية، كما تحظى بمكانة مرموقة بين الأشجار المثمرة، لما لها من قيمة غذائية وطبية، حيث اعتبرت ثمارها غذاءً رئيسياً وشعبياً، كما يعتبر الزيت المستخرج منها غذاء ودواء في نفس الوقت.

وتنتشر زراعة الزيتون في جميع المناطق، فالشجرة تتلاءم مع مختلف الارتفاعات والأحوال الجوية، وتستطيع العيش عشرات السنين من دون رعاية، نظراً لتحملها قساوة الظروف البيئية.

وتَمثل الهدف من هذه الفعالية في تسليط الضوء على نبات من نباتات الحديقة الإسلامية، وتعريف الجمهور بشجرة الزيتون وفوائدها العلمية والصحية والدينية، بالإضافة إلى زيادة الوعي بالزراعة والاهتمام بها.

وتضمن برنامج الفعالية تعليمات وتدريبات ومعلومات عن استخدامات زيت الزيتون، في الصابون والشموع والأجبان، ومجسم شجرة الزيتون، وشرح فوائد الزيتون المذكورة في القرآن والسنة، ومعلومات تثقيفية قدمها قسم التثقيف البيئي، بالإضافة إلى تنفيذ تجربة علمية، من قبل موظفات الحديقة الإسلامية.

في حين قام مركز الاستكشاف بتقديم ورشة عن النباتات ومراحلها، حيث شارك أطفال حضانة الكروان في تلك الورشة بتفاعل حيوي لافت.

وفي ختام الفعالية، تم توزيع الهدايا للمشاركين والضيوف وأطفال الحضانة، ومنحهم شهادات شكر وتقدير.