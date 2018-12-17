الإمارات تؤكد فاعلية اتفاق باريس للحد من تداعيات التغير المناخي

الشارقة 24 – وام:

شددت دولة الإمارات، على موقفها من قضية ارتفاع درجات حرارة الأرض والتغير المناخي، مؤكدة خلال الاجتماعات الختامية لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ "كوب 24"، على أن تسريع وتكثيف الإجراءات وتحديد معايير عالمية، تلتزم بها دول العالم كافة، لتطبيق بنود اتفاق باريس، وأهداف التنمية المستدامة يمثل الحل الأمثل لكيفية التعامل مع هذه القضية، معتبرة أن بنود اتفاق باريس تمثل الخيار الأفضل لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والحد منها وخفض مسبباتها.

وكانت الاجتماعات الختامية للمؤتمر التي عقدت، يوم السبت، واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، اعتمدت مجموعة من المعايير التي من دورها ضمان تطبيق بنود اتفاق باريس عبر إيجاد حالة من الالتزام الدولي بها.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة رئيس وفد الدولة المشارك في المؤتمر، أن الاجتماعات الختامية أكدت على ما قدمته دولة الإمارات في كلمتها خلال المؤتمر، من أن الوقت لم يعد في صالح البشرية، وأنه لا خيار أمام المجتمع الدولي سوى التوجه نحو خلق التزام عالمي، بتطبيق بنود باريس وأهداف التنمية المستدامة للحد من مشكلة ارتفاع درجات حرارة الأرض والتغير المناخي، وحماية حياة ملايين البشر الذي يتعرضون للتداعيات السلبية سنوياً لهذا التغير.

وأعلن معاليه، أن بنود اتفاق باريس تعد الخيار الأفضل للتعامل مع إشكالية تداعيات التغير المناخي وجهود الحد منها والتكيف معها، كونها تراعي الظروف الوطنية لكل دولة، ومدى قدرتها على الوفاء والالتزام بتطبيق هذه البنود واحتياجاتها، لتحقيق هذا الالتزام.

وبعد أسبوعين من الاجتماعات والمفاوضات، اعتمد المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة كاتوفيتشي البولندية، مجموعة من التوجيهات القوية، لتنفيذ اتفاق باريس، بهدف الحد من ارتفاع حرارة العالم، حتى لا يتعدى درجتين مئويتين، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد الدولة برئاسة الوزير الزيودي عدداً من اللقاءات المشتركة، شملت، حيث اجتمع مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أشاد بدوره بتجربة الإمارات ودورها البارز وجهودها الفعالة عالمياً، في دعم الجهود البيئية للحفاظ على البيئة، واستدامة مواردها الطبيعية، والحد من تداعيات التغير المناخي.