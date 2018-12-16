"البيئة والمحميات الطبيعية" بالشارقة تزيل القوارب القديمة من شواطئ خورفكان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشفت عواطف النقبي مدير فرع المنطقة الشرقية بهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بحكومة الشارقة، عن تنفيذ الهيئة حملة ميدانية، لإزالة القوارب القديمة من شواطئ خورفكان، وذلك تنفيذاً لقرار من المجلس البلدي، للقضاء على مختلف العوامل التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة.

وأوضحت النقبي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن الهيئة وبالشراكة مع بلدية مدينة خورفكان، ومعهد الشارقة للتراث بخورفكان، وشركة "بيئة" بدأت في تنفيذ القرار، بدءاً من شاطئ منطقة اللؤلؤية.

وأشارت النقبي، إلى أن عمليات إزالة القوارب، تتم وفقاً لقرار المجلس البلدي، وبحضور لجنة من أعضائه، علاوة على مشاركة فاعلة لعناصر مركز شرطة خورفكان، ضمن فريق عمليات الإزالة.

وأشادت بقرار المجلس البلدي في هذا السياق، معتبرة أن القضاء على القوارب العشوائية والمهملة، من شأنه الحفاظ على البيئة البحرية، وصون المظهر الحضاري للشواطئ الخلابة بمدينة خورفكان.

ولفتت مدير فرع المنطقة الشرقية بهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، إلى حرص الهيئة الدائم على دعم مثل هذه المبادرات الهادفة، والتي تتصدى من خلالها لكافة عوامل التلوث البحري، والحد من آثاره على البيئة البحرية وتهدد تنوعها، فضلاً عن دور مثل هذه المبادرات، في نشر الوعي البيئي، وتعزيز ثقافة المسؤولية الذاتية للمحافظة على البيئة، ومواردها الطبيعية.