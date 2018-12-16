200 دولة تعتمد اتفاقية عالمية تاريخية لتنفيذ "باريس للمناخ"

الشارقة 24 – رويترز:

قفز وزير البيئة البولندي ميشال كورتيكا فرحاً، بعد أن قاد محادثات صعبة، أسفرت عن التوصل لاتفاق بشأن قواعد تنفيذ اتفاقية عالمية تاريخية بشأن المناخ.

وتغلبت 200 دولة على خلافات سياسية، لتتوصل أخيراً إلى اتفاق بشأن قواعد تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، التي يعتبرها منتقدون غير طموحة بما يكفي لمنع الآثار الخطيرة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وبعد محادثات استمرت لأسبوعين في مدينة كاتوفيتسه البولندية، توصلت الدول أخيراً لتوافق بشأن إطار أكثر تفصيلاً للاتفاقية التي تم التوصل إليها في باريس عام 2015، وتهدف الاتفاقية إلى الحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض، لأقل من درجتين مئويتين، مقارنة بمستويات ما قبل عصر الثورة الصناعة.

وقبل بدء المحادثات توقع كثيرون ألا تكون الاتفاقية قوية كما هو مطلوب، وتبددت الوحدة التي دعمت محادثات باريس قبل ثلاثة أعوام، فيما يعتزم الرئيس دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاقية.

ومع ذلك تمكن الوزراء المجهدون من تجاوز سلسلة من الخلافات، للتوصل لكتيب مؤلف من 156 صفحة للقواعد المنظمة، يتضمن كيفية إبلاغ الدول ومراقبة تعهداتها بالحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتحديث خطط الانبعاثات.

ولكن بعض الدول وأحزاب الخضر انتقدت نص إطار القرار المؤلف من ثماني صفحات، لعدم حثه على زيادة الطموحات بشأن خفض الانبعاثات بما يكفي، للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.