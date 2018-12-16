تمديد محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ ليوم إضافي في بولندا

الشارقة 24 – رويترز:

امتدت محادثات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة، المنعقدة في بولندا، للاتفاق على قواعد تطبيق اتفاقية باريس الموقعة في 2015 ليوم إضافي حتى الأحد، فيما يحاول الوزراء تجاوز العقبات السياسية المتبقية.

وتأجل موعد الجلسة الختامية يوم السبت أكثر من مرة، في إشارة إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية.

ويمكن أن تشهد الجلسة الختامية خلافات حادة بين الدول إذا ظلت هناك نقاط في النص دون اتفاق، من بينها الحد الذي تتعهد به الدول المتقدمة لخفض الانبعاثات الضارة، إذ تحاول دول أكثر عرضة لتبعات التغير المناخي رفعه.

وتنعقد المحادثات في كاتوفيتسه في بولندا، منذ أسبوعين وكان من المقرر أن تختتم في 14 من ديسمبر الجاري، لكن خيمت عليها الخلافات السياسية.