مركز الحفية لصون البيئة الجبلية يحتفي باليوم الدولي للجبال

الشارقة 24:

نظم مركز الحفية لصون البيئة الجبلية بمدينة كلباء، التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، فعالية كبيرة ومميزة بمناسبة اليوم الدولي للجبال، الثلاثاء، وتم رفع راية وشعار اليوم الدولي للجبال على جبال منطقة الغيل.

استهدفت الفعالية المغامرين ومتسلّقي الجبال من مركز الفجيرة للمغامرات، بالإضافة إلى مجموعة من سكان المنطقة كمشاركة عامة.

وشاركت عدة جهات في الفعالية، هي: مركز الفجيرة للمغامرات، ومتحف الشارقة للتاريخ الطبيعي والنباتي، وفرع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في خورفكان.

ويعود الاحتفال باليوم الدولي للجبال إلى عام 1992، أثناء مناقشة الفصل الـ 13 من جدول أعمال القرن 21 "إدارة النظم الإيكولوجية الهشة: الإدارة المستدامة للجبال"، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، حيث تم الاتفاق على إرساء أسس معلم في تاريخ التنمية الجبلية.

وقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 ديسمبر ليكون يوماً دولياً للجبال، اعتباراً من العام 2003.

وقالت الأستاذه دلال اليماحي مدير فرع كلباء بهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: "نحرص دوماً على الاحتفال باليوم الدولي للجبال، فهذه الخطوة تمثل واحدة من تجليات وتطبيقات أهدافنا واستراتيجياتنا، المنبثقة من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مختلف مجالات البيئة وحمايتها والحفاظ عليها، وصون التنوع الحيوي".

وأوضحت اليماحي أهمية تنظيم وإحياء هذه المناسبة من خلال برنامج متكامل يعكس مدى حرص الهيئة على المساهمة في التوعية العامة باليوم الدولي للجبال، فهي على الرغم من تنوعها العالمي الهائل، وعلى الرغم من أنها توفر المياه العذبة لنحو نصف سكان العالم، ولها دور كبير في التأثير على المناخ وأحوال الطقس الإقليمية والعالمية، لكنها تعتبر بيئات عالية المخاطر تهدد الحياة في المناطق الجبلية والأقاليم المحيطة بها، وبالتالي تستحق الاهتمام والمتابعة والعمل الجاد من أجل حمايتها وحماية سكانها.

وأضافت اليماحي أن الفعالية هدفت إلى المساهمة في التوعية بأهمية الجبال، وتسليط الضوء على فرص وتحديات التنمية الجبلية، والتشجيع على تسلّق الجبال واستكشافها، بالإضافة إلى زيادة الوعي والمعرفة بدور الجبال والمناطق الجبلية، وتسليط الضوء على اهتمام الحكومة الرشيدة الكبير بالبيئة الجبلية، ودورها في نشر الثقافة البيئية، وتوعية المجتمع بالمحافظة على البيئة الجبلية".

وقدمت اليماحي الشكر والتقدير للجهات المشاركة التي كان لها دور كبير في إنجاح الفعالية وتحقيق أهدافها، كما تقدمت بالشكر للجمهور الذي أعرب عن تقديره لدور وجهود الهيئة، وسعادته بما حصل عليه من معلومات مهمة عن اليوم الدولي للجبال، وأهمية الجبال في حياة البشر وضرورة الاهتمام بها، والتأكيد على أهمية تقديم مختلف أشكال الدعم لسكان الجبال.

وتضمن برنامج الاحتفال باليوم العالمي للجبال أقساماً خاصة للمشاركين، ورفع سارية شعار الفعالية على الجبل، وتوزيع نشرات توعوية عن المحافظة على الجبال، وسط تفاعل الحضور والزوار.