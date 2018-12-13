منحوتات "آيس ووتش" الثلجية صرخة الطبيعة في وجه التغير المناخي

الشارقة 24 – رويترز:

أعمال فنية منحوتة من كتل ثلجية ضخمة تُعرض حالياً على ضفاف نهر التايمز في لندن، لرفع الوعي بقضية التغير المناخي.

هذه المنحوتات الثلجية، هي جزء من مشروع فني، يُطلق عليه "آيس ووتش"، ويُشارك فيه الفنان الدنماركي أولافور إلياسون، والجيولوجي مينيك روزينج.

ووفقاً لبيان صحافي، أصدره استوديو إلياسون، فإن هذا المشروع يهدف إلى التحفيز على القيام بعمل جماعي، لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

يبلغ عدد المنحوتات 24 كتلة ثلجية، وتُعرض خارج متحف تيت مودرن للفن الحديث، ويتواكب مع مؤتمر المناخ، المنعقد حالياً بمدينة كاتوفيتسه البولندية.

ويأمل ألياسون، المعروف بأعماله الفنية كبيرة الحجم، بأنْ يُسهم الثلج الذائب من تلك الكتل الثلجية في تذكير الزائرين بآثار التغيرات المناخية على الكرة الأرضية.

تم استخراج هذه الكتل الثلجية من المياه المتجمدة في جرينلاند، حيث تذوب في المحيط بعد انفصالها عن الغطاء الجليدي.

وذكر علماء هذا الشهر، أنّ الغطاء الجليدي في جرينلاند، يذوب بوتيرة أسرع مما كان يعتقد من قبل، وأنّ الاحتباس الحراري سيسرع بذوبان الجليد، ويسهم في زيادة مناسيب البحار، مما يهدد المدن المنخفضة، والجزر، والصناعات في أنحاء العالم.