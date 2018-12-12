"التغير المناخي" تصدر اللائحة التنفيذية لقانون "الرفق بالحيوان"

الشارقة 24:

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016، بشأن الرفق بالحيوان وتعديلاته، وذلك ضمن استراتيجيتها للحفاظ على البيئة، وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.

وتضم اللائحة 9 مواد تختص بتعريف المصطلحات المستخدمة في القانون، وواجبات القائم على رعاية الحيوان، وحرية حركة الحيوان والشروط الصحية والفنية لمنشآت رعاية وإيواء الحيوانات، واشتراطات تغذية الحيوان والشروط والمواصفات الخاصة بتحميل الحيوانات ونقلها وإنزالها، وتغذيتها واشتراطات النقل الجوي للحيوان وشروط وسائل النقل.

وأكد سعادة المهندس سيف محمد الشرع، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بموضوع الرفق بالحيوان، الذي يعد إحدى القضايا المؤثرة والمتعلقة بالبيئة وبالموروث الثقافي، المستقى من الأحكام السمحة لديننا الحنيف، وعاداتنا الاجتماعية الأصيلة، وبدورها وضمن اختصاصاتها تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطوير المنظومة التشريعية التي تضمن حماية الحيوان، وضمان استدامة التنوع البيولوجي في البيئة المحلية.

وتحدد اللائحة وفق مادتها الثانية، واجبات القائمين على رعاية الحيوان، ومنها عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، ويعتمد بقاؤه واستمرارية حياته عليهم وفي حال الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للسطات المختصة، وتوفير العمالة الكافية والمؤهلة لرعاية الحيوانات وتوفير وتهيئة المكان والغذاء المناسبين لإيوائه واستمرارية حياته.

واعتبرت المادة القائم على رعاية الحيوان قاسياً ويتوجب مخالفته في حال الإهمال في تقديم ما يكفي من الغذاء والراحة، وتوفير المأوى المناسب أو ضرب الحيوان، وتعمد احتجازه قسراً دون سبب وتعريض الحيوانات التي تستخدم للركوب أو التحميل أو الجر للإجهاد الزائد وعدم مراعاة عمرها وحالتها الصحية.

كما اعتبرته مخالفاً في حال التخلي عن الحيوان، أو تركة لفترة طويلة دون رعاية، أو عدم عرضه على طبيب بيطري في حال مرضه، أو التخلص منه بطريقة غير رحيمة، أو استخدامه بصورة منافية لطبيعته.

وحظرت المادة الثالثة الخاصة بحرية حركة الحيوان على القائم على رعايته، استخدام أية أدوات حث على الحركة حادة أو كهربائية، أو أدوات شل الحركة، إلا في حالة الدفاع عن النفس، كما حظرت وخز الحيوان أو ضربه في الأماكن الحساسة والحيوية، ومنعت إثارة الضجيج القوي لإجباره على الحركة والسير.

وحددت المادة الرابعة الخاصة بالشروط الصحية والفنية للمنشآت أن تكون المواد المستخدمة في بناء وتجهيز المنشآت، وبالأخص الحظائر والاقفاص والإسطبلات، وكذلك المعدات التي يمكن أن تلامسها الحيوانات غير مؤذية وخالية من مصادر التلوث.

واشترطت المادة ضرورة التخلص من الحيوانات النافقة بشكل آمن، بما يضمن تطبيق التشريعات الأخرى ذات الصلة.

وقسمت المادة السادسة الخاصة بمواصفات تحميل ونقل وإنزال الحيوانات اشتراطاتها على 3 مراحل، كما اشترطت المادة توزيع الحيوانات في وحدات منفصلة داخل الوسيلة سامحة بنقل الأمهات مع صغارها الرضع ومنعت نقل الحيوانات المفترسة وذات القرون مع غيرها.