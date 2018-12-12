بلدية الحمرية تضيف مجموعة خدمات بيئية نوعية

الشارقة 24:

بادرت بلدية الحمرية في إطار جهودها البيئية لإضافة العديد من الخدمات النوعية الجديدة، لتنضم للخدمات السابقة، المقدمة لمدينة الحمرية، وتتمثل في تنظيف المناطق البرية والصحراوية، بجانب تنظيف بحر الحمرية والشاطئ والخور.

وفي هذا الإطار تعاقدت بلدية الحمرية مع شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، لإضافة عدد من الخدمات البيئية النوعية، لتنظيف المناطق البرية والبحرية وخور الحمرية.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير البلدية، أن الخطوة الحالية تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الحفاظ على المنظومة البيئية البرية والبحرية، التي تزخر بها إمارة الشارقة، وإبراز القيم البيئية في نفوس مرتادي البر والبحر، وتنمية دورهم في الحفاظ على البيئة.