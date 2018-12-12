بحيرات النيبال المتجمدة قنابل موقوتة تهدد آلاف السكان

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تُشكّل البحيرات المتجمدّة، قنابل موقوتة يمكن أن يؤدّي تكسّر سطحها إلى فيضانات تغرق المناطق المجاورة، بسبب الاحترار المناخي الذي يؤدي إلى ذوبان الجليد.

وفي النيبال، يزداد خطر الفيضانات بسبب الزلازل، فهذا البلد واقع على فالق زلزالي يجعله عرضة لهزّات عنيفة، كالتي وقعت في العام 2015 بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، وأوقع تسعة آلاف قتيل.

وهذا البلد من الأقل في العالم مساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للاحترار، لكنه من الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة التي تغيّر وجه المناخ على الأرض.

ويعيش في قرية سورك الجبلية الواقعة على سفح بحيرة إيمجا المتجمّدة، أكثر من 12 ألف شخص، في ما يشكّل مجرى ماء هذه البحيرة، بحيث أن أي ارتجاج عنيف قد يولّد فيضاناً مائياً مدمّراً يصل مداه إلى جنوب البلاد، وفقاً للخبراء.