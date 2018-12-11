مئة ماراثون في مئة يوم ضمن سباق لإنقاذ موارد المياه

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تركض المحامية الأسترالية، مينا غولي في سباق عبر العالم، بهدف إنجاز مئة ماراثون في غضون مئة يوم، للفت الانتباه إلى موارد المياه المهددة، فتنقلها مغامرتها من وحول آسيا الوسطى إلى قيظ أستراليا.

وتقطع الأسترالية البالغة 48 عاماً مسافة 42 كيلومتراً يومياً.

وانطلقت غولي في جولتها حول العالم في نيويورك في 24 نوفمبر الماضي، وقد زارت حتى الآن فرنسا والفاتيكان والهند وهونغ كونغ.

وتدير غولي جمعية "ثيرست" التي لا تبغي الربح، ومقرها في هونغ كونغ، وتحاول التوعية على التهديدات المحدقة بموارد المياه في العالم.

وتفيد تقارير الأمم المتحدة، أن حاجات العالم من المياه ستزيد 40 % عن الموارد المتوافرة بحلول العام 2030.