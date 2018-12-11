حريق كبير في روما في أوج أزمة نفايات

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

يقوم العشرات من رجال الإطفاء الثلاثاء، بإخماد حريق في مصنع لمعالجة النفايات في شمال شرق روما، في موقع يعترض سكان الأحياء المحيطة به عليه وفتحت النيابة العامة تحقيقاً فيه.

واندلع الحريق في مستودع تملكه شركة إدارة النفايات التابعة لبلدية العاصمة الإيطالية، وأدى الحريق إلى انتشار روائح كريهة بسرعة في منطقة كبيرة من المدينة.

ودعت البلدية السكان إلى إبقاء نوافذ بيوتهم مغلقة.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن الموقع الذي يواجه اعتراضات حادة من قبل السكان خضع من قبل لتحقيق بأمر من نيابة روما لتسبيبه تلوثاً للبيئة ومعالجته نفايات غير مسموح بها.

وتواجه روما مشكلة مزمنة في معالجة النفايات وتتعرض الشركة التابعة لبلدية العاصمة لانتقادات متكررة.

ودعت رئيسة بلدية روما فيرجينيا راغي الثلاثاء كل بلديات منطقة لاتيوم والمناطق الأخرى إلى التعاون مع روما خصوصاً مع اقتراب عيد الميلاد من أجل تسوية وضع النفايات موقتاً وبأسرع وقت ممكن.