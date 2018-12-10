قتيلان بفيضانات قوية تجتاح وسط فيتنام

الشارقة 24 - د ب أ:

لقي شخصان حتفهما، بسبب فيضانات كبيرة في وسط فيتنام، يوم الإثنين، وذلك في ظل استمرار ارتفاع منسوب المياه، في أنحاء البلاد.

وأكد موقع "فن إكسبريس"، بأنه تم العثور على جثتي لو ثي تو انه "63 عاماً"، ونجوين لو فان انه "35 عاماً"، بعدما جرفتهما المياه في إقليم قوانج تري، يوم الأحد.

وسجلت البلدات بوسط فيتنام، فيضانات قوية خلال نهاية الأسبوع، حيث ضربت المنطقة أمطار موسمية في غير وقتها.

وغمرت المياه معظم مناطق مدينة دان انج، فجر الإثنين، عقب هطول 635 ملم من الأمطار بين الساعة السابعة مساء السبت، والسابعة مساء الأحد، فيما تعد أكبر كمية أمطار تهطل على المدينة، خلال 24 ساعة منذ عشرة أعوام.