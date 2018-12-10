عاصفة شتوية تقطع الكهرباء عن 310 آلاف في أميركا

الشارقة 24 – رويترز:

أدت عاصفة شتوية قوية، ضربت جنوب شرق الولايات المتحدة، في مطلع الأسبوع، إلى مقتل شخص، وتركت 310 آلاف شخص دون كهرباء، كما أجبرت شركات طيران على إلغاء رحلاتها، يوم الأحد.

ومازال تحذير العاصفة الشتوية سارياً، في أجزاء كثيرة من نورث كارولاينا وفرجينيا ووست فرجينيا، حيث من المتوقع هطول ما يصل إلى 5 سنتيمترات من الثلج والبَرَد، يوم الإثنين، بعدما سقط ما ارتفاعه أكثر من ثلاثين سنتيمتراً، من الثلج خلال مطلع الأسبوع.

وأوضحت السلطات، أن عدداً كبيراً من الحوادث وقع في أنحاء المنطقة جراء سقوط الثلج والبرد.

وذكر تلفزيون "دبليو. آر. إيه. إل"، أن قائد سيارة لقي حتفه، عندما سقطت شجرة على سيارته على مشارف تشارلوت.

وأكد موقع "باور أوتيدج يو. إس"، أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 310 آلاف عميل، في نورث وساوث كارولاينا وتنيسي وفرجينيا، مساء الأحد.

وأدت العاصفة إلى إلغاء أكثر من ألف رحلة في مطار تشارلوت/دوجلاس الدولي سادس أكثر المطارات الأميركية ازدحاماً، ومطارات أخرى في أنحاء المنطقة.