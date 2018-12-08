شركة بولندية تضرب بمخاطر البيئة عرض الحائط عبرزيادة إنتاج الفحم

الشارقة 24 – رويترز:

تعتزم شركة جيه إس دبليو البولندية، أكبر منتج لفحم الكوك في الاتحاد الأوروبي، زيادة إنتاجها بما يتراوح بين 2.5 و3 ملايين طن سنوياً من خلال زيادة أصولها، وهو ما يتجاوز بكثير خطتها الحالية، ليصل الإنتاج إلى 18 مليون طن بحلول عام 2030 ،ارتفاعاً من حوالي 15 مليون حالياً.

وأثارت طموحات بولندا للاستثمار في الفحم غضباً في محادثات المناخ، التي تجريها الأمم المتحدة في كاتوفيتسه البولندية.

وأوضح العلماء المجتمعون في المحادثات الجارية بأن فحم الكوك ضار بالبيئة، وأن أي حل قائم على استخدام الفحم سيزيد من نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ومعدل تلوث الهواء.

إلا أن الشركة تفيد بأنّها تعمل على خفض الانبعاثات بالاستثمار في الطاقة الشمسية، وتحويل الميثان الناتج عن الفحم وانبعاثات الكربون إلى طاقة.

ومع هذا أكد علماء بأن هذا لن يغير من الأمر شيئاً، وأنّه يجب استبدال الفحم بمصدر آخر للطاقة النظيفة.