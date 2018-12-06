الزلازل.. تصدعات في الصفائح التكتونية واحتكاكات على السطح

الشارقة 24 – أ ف ب:

تتركز حركة الزلازل، على طول امتداد التصدعات، وهي تشققات في الصخور، على الحدود الفاصلة بين الصفائح التكتونية، في غالب الأحيان.

وشهدت هذه الصفائح، حركة انزلاق متواصلة، بمحاذاة بعضها البعض في الأعماق، وتتشكل على السطح نقاط احتكاك، وتتكون بذلك مناطق ضغط مشوّهة الصفائح، وعندما تكون حركة الضغط بالغة، تتصدع الصفيحة بقوة شديدة، فيحدث زلزال.

وقد تتسبب هذه الحركة بحدوث فالق، وبعد الهزة الرئيسة، تحدث ارتدادات من شأنها ترميم الكسر في القشرة الأرضية، وغالباً لا يشعر الإنسان بمعظم هذه الاهتزازات، التي تحدث تحت الأرض.

وتقع مناطق الزلازل الأكثر نشاطاً، في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأميركا.

ويستخدم اليوم، مقياس القوة الآنية المعروف باسم مومنت، بدل مقياس ريختر، وذلك لقياس الطاقة التي يحررها الزلزال.

نظريا، لا حدود لهذه القوة، ولكن الواقع، لم يتخط زلزال 9.5 درجة، منذ ذلك الذي هز تشيلي عام 1960.

أما المقياس الأوروبي للزلازل وأضرارها، الذي يتألف من 12 درجة، فيقيم شدة أضرار الهزة.

ويعجز المرء، عن الشعور بزلزال من الدرجة الأولى، في حين قد ينسف زلزال من الدرجة 12 الموقع برمته.

وقد تنتج عن الزلازل، ظواهر نذكر منها، انزلاقات التربة، والانهيارات الثلجية، أو أمواج التسونامي.